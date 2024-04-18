Hatay\'daki eğitim altyapısı deprem öncesine göre daha güçlü hale gelecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Hatay'daki eğitim altyapısının, devam eden yatırımlarla deprem öncesine göre daha güçlü hale geleceğini söyledi.
Yelkenci, "Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim 3 Projesi" kapsamında yapılacak anaokulları için Hassa ilçesinde düzenlenen toplu temel atma töreninde, eğitim yatırımlarının aralıksız sürdüğünü belirterek, deprem bölgesindeki zorlukların üstesinden gelmek için çalıştıklarını söyledi.
Yelkenci, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen kentin Hatay olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Hatay'da 6 Şubat'tan itibaren öncelikli olarak az hasarlı 420 okuldaki 5 bin 100 dersliğimizi kısa sürede onardık ve eğitim öğretim yılına yetiştirerek hizmete açtık. Daha sonra depremde ağır hasar gördüğü için yapılan analizler sonucunda yıkmak durumunda kaldığımız 2 bin 905 dersliğin yerine 3 bin 69 derslik planladık."
Orta hasarlı 176 okuldaki 2 bin 421 dersliğin de güçlendirilerek hizmete alınması için çalışmaların hızla devam edeceğini dile getiren Yelkenci, "Bu yatırımlarla Hatay'da eğitim altyapımız, yeni eğitim öğretim yılından itibaren deprem öncesinden daha güçlü bir hale gelecektir." dedi.
Yelkenci, fon sağlayıcıları ve hayırseverlerin desteğinin yatırımların gerçekleşmesini kolaylaştırdığını anlattı.
Projenin, eğitim altyapısını güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Yelkenci, "Projemizde inşa ettiğimiz anaokullarının, bir yandan ülkemizin anaokulu seviyesinde okullaşma oranını daha da artırmak, tüm çocuklarımızın akranlarıyla eşit şekilde eğitim ortamlarına erişimini sağlamak için çok güzel ve etkili bir adım olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.
"Proje kapsamındaki 100 anaokulumuzun özellikle 50'sini deprem bölgesinde planladık"
Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman da depremlerden etkilenen illerde eğitim öğretimin devam etmesi için durmadan çalıştıklarını söyledi.
Eğitimin, temel insan hakkı olduğunun altını çizen Duman, şöyle devam etti:
"Bu bilinçle okullarımızı ayrım gözetmeksizin tüm çocuklarımızın hizmetinde olacak şekilde inşa ediyoruz. Mevcut kamu yatırımlarına ek olarak 'Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim 3 Projesi' kapsamında inşa edeceğimiz 100 anaokulumuzun özellikle 50'sini deprem bölgesinde planladık. Burada attığımız temel, bölgede yürüttüğümüz ve bitme aşamasına gelen diğer anaokullarımızla beraber en kısa sürede tamamlanacak ve hizmete sunulacak."
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas da yapılan ve yapılması planlanan eğitim girişimlerine destek vermeyi sürdüreceklerini anlattı.
Alman Kalkınma Bankası Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Direktörü Klaus Müller ise anaokullarının, çocukların güvenli ve korunaklı ortamda eğitim görmelerini sağlayacak şekilde inşa edilmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.
Törene, Hatay Vali Yardımcısı Gökay İçen, Hassa Kaymakamı Osman Acar, Hassa Belediye Başkanı Selahattin Çolak ve öğrenciler de katıldı.
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