Hatay'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü, Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Hatay Arsuz'da meydana gelen orman yangını yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor."
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