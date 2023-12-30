 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'da Deprem Sonrası Hüzün Hakim - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'da Deprem Sonrası Hüzün Hakim

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'da onarım çalışmaları devam ederken, çarşı esnafı yılbaşı için herhangi bir hazırlık yapmadıklarını belirtti. Deprem sonrası çarşıda hüzün hakim olurken, esnafın tek temennisi kentin tekrar ayağa kalkması.

Hatay\'daki Tarihi Uzun Çarşı\'da Deprem Sonrası Hüzün Hakim
30.12.2023 - 13:29,
Abone Ol

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'da onarım çalışmaları sürerken, birçok esnaf da işbaşı yaptı. Deprem öncesi yılbaşı dönemlerinde rengarenk süslenen ve iş yerlerinde yılbaşı konsepti hazırlanan çarşıda, bugün ise hüzün hakim. Depremin acısını ilk gün olduğu gibi içlerinde hissettiklerini belirten çarşı esnafı, yılbaşı için herhangi bir hazırlık yapmadıklarını söyledi.

Hatay'ın en işlek yerlerinden olan, tarihi 12'nci yüzyıla dayanan ve 6 Şubat'taki depremlerde yıkıma uğrayan Uzun Çarşı'da esnaf yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Deprem öncesi 2 bin 500'ün üzerinde iş yerinin faaliyet gösterdiği 3,5 kilometre uzunluğundaki çarşıda, 6 Şubat gecesi 600'ü aşkın iş yeri harabeye döndü. Her ara sokak ve caddesi farklı bir meslek grubuna ayrılmış, farklı inanç ve kökenden gelen Antakyalılar tarafından işletilen çarşıda, deprem öncesindeki yılbaşı dönemlerinde yaşanan hareketlilik ve heyecan, bu yıl yerini hüzne bıraktı. DHA'ya konuşan çarşı esnafı, yaşadıkları acıdan dolayı yılbaşı kutlamak istemediklerini belirtti.

'ESKİDEN ÇARŞI CIVIL CIVIL OLURDU'

Uzun Çarşı'da terlik satan Gülbeyaz Yılmaz, depremden sonra hayatlarındaki neredeyse her şeyin değiştiğini belirtti. Yılmaz, Eskiden olsaydı buralar süslenirdi, her yer cıvıl cıvıl olurdu. Ama şimdi herkeste bir burukluk var. Yılbaşı şekeri bile almak istemiyor kimse. Burada insanlar hayat doluydu fakat şimdi enkazın içinde yaşıyoruz. Yılbaşına dair hiçbir kutlama mesajı yazmadık. Kayıplarımız çok fazla. Kimsenin kutlamaya mecali yok dedi.

'BİR GECEDE HER ŞEY KAYBEDİLDİ'

Çarşının 25 yıllık esnafından Gülcan Duman (50) ise yılbaşı için hiçbir hazırlık yapmadıklarını söyledi. Deprem öncesinde her yıl iş yerini rengarenk süslediğini anlatan Duman, Ama bu sene öyle bir şey olmaz. Buralar çok güzeldi. Canlıydı, hareketliydi ama artık herkesin bir acısı var. Umarım böyle bir afetle hiç kimse karşılaşmaz. Çarşımızın daha hızlı toparlanmasını istiyoruz. Birkaç esnaf ayakta sadece. Bir yıl geçti ama pek bir ilerleme yaşanmadı. Hatay'ın ayağa kalkması için çok uzun süreye ihtiyaç var. İnsanlar yaşadıkları anın değerini bilsin. Bu topraklarda bir gecede her şey kaybedildi diye konuştu.

Uzun Çarşı'nın kadayıfçılarından Hüseyin Bostancı ise kentin tekrardan ayağa kalkmasının tek temennileri olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yılbaşı, Deprem, Hatay, Deprem, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'da Deprem Sonrası Hüzün Hakim - Son Dakika


12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49
Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39
Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:39
İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:20
10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:49
Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti
11:45
Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü

Son Dakika
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:39 Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:20 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:49 Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti
11:45 Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:19 Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 13:53:35. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı'da Deprem Sonrası Hüzün Hakim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement