Hatay Deprem Şehitliği Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırladı

HATAY'da depremde yaşamını yitirenlerin defnedildiği Deprem Şehitliği, Kurban Bayramı arifesinde ziyaretçilerini ağırladı. Yakınlarını kaybedenler, mezarlıkta dualar edip, duygulu anlar yaşadı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 147 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'da, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklar ziyaretçilerin akınına uğradı. Özellikle Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan Deprem Şehitleri Mezarlığı, sabah saatlerinden itibaren yakınlarının kaybeden Hataylılarla dolup taştı. Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını temizleyip, çiçek bırakan vatandaşlar dua etti.

Depremde 6 yakınını kaybeden Serdar Ürün, "Buraya bayram haricinde de sürekli geliyor, temizliğini yapıyorum. Keşke deprem felaketi yaşanmasaydı ama Allah'ın takdiri. Ablam, eniştem, yeğenlerimi kaybettim" dedi.

Haber- Kamera: Alican GÜMÜŞ HATAY