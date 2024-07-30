Hatay Depremlerinde Vali Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
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Hatay Depremlerinde Vali Hakkında Suç Duyurusu

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Hatay'da 6 Şubat depremlerinde eşi ve oğlunu kaybeden Cahit Aşkar, dönemin Hatay Valisi Rahmi Doğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Aşkar, Doğan'ın görevini kötüye kullanma suçunu işlediğini ve binlerce ölümün sorumlusu olduğunu iddia etti. Ayrıca, deprem günü Hatay'a yardım ulaşmadığını ve valinin görevini yapmadığını belirtti. Suç duyurusu dilekçesinde, Doğan'ın afet günü ilgili kurum ve kuruluşlara nasıl bir emir verdiği ve Hatay'daki durumu nasıl bildirdiği sorularına yanıt vermesi gerektiği ifade edildi.

30.07.2024 11:32
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde eşi Ayşegül ve oğlu Latif Muhammed'i kaybeden Cahit Aşkar, dönemin Hatay Valisi Rahmi Doğan hakkında suç duyurusunda bulundu. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Aşkar, "Rahmi Doğan ne depremden önce ne de depremden sonra görevinin gereklerini yerine getirmemiştir. Yerine getirmediği bu görevden ötürü başta eşim ve oğlum olmak üzere binlerce ölümün sorumlusudur. Bu nedenle ilk olarak görevi kötüye kullanma suçundan daha sonra ise neden olduğu bu ölümlerden dolayı etkin bir soruşturma yapılarak cezalandırılmalıdır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesinde Çağ Apartmanı da yıkıldı. Enkaz yığınına dönen apartmanda Ayşegül Aşkar ve Latif Muhammed Aşkar'ın da aralarında olduğu 15 kişi yaşamını yitirdi. Hatay'da yaşayan Cahit Aşkar, eşi Ayşegül ve oğlu Latif Muhammed ile diğer yurttaşların ölümlerinden dönemin Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı sorumlu tuttu. Cahit Aşkar, dönemin valisi Rahmi Doğan'ın "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği iddiasıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Aşkar, suç duyurusu dilekçesinde, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen, merkez üsleri Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan her iki depremde Hatay ilinde pek çok bina yıkılmış ve hasar görmüştür. Yıkılan binaların enkazı altında kalan eşim Ayşegül Aşkar ve oğlum Latif Muhammet Aşkar'da dahil olmak üzere binlerce kişi hayatını kaybetmiş, yaralanmış ve mallarını kaybetmişlerdir. Hatay iline afet günü de dahil olmak üzere birkaç gün boyunca hiçbir yardım ulaşmamıştır. Bunun neticesinde ise belki de kurtarılabilecek durumda olan yüzlerce insan kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir" ifadesine yer verdi.

"İnsanlar yardım çığlıklarıyla hayatını kaybetmiştir"

Aşkar, dilekçede Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği'nin 8, 15, 17 ve 26'ncı maddesine atıf yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Yukarıda sayılan yönetmelik maddelerinden de anlaşılacağı üzere afet durumunda en önemli görev ilin valisine düşmektedir. 06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde de en önemli görev Hatay ili için dönemin valisi Rahmi Doğan'a düşmekteydi. Deprem günü de dahil olmak üzere birkaç gün boyunca tüm kamu kurum ve kuruluşları adete işlevini kaybetmiştir. Dönemin valisi yetkili kurum ve kişilere gerekli durumu iletmekle ve gereken tedbirleri almakla görevli olmasına rağmen bu görevini yapmadığının en önemli şahidi tüm Hatay halkıdır. Çünkü Hatay halkına devlet tarafından birkaç gün boyunca hiçbir destek gelmemiştir. İnsanlar yardım çığlıklarıyla hayatını kaybetmiş, cenazeler enkazlar altında kaybolmuştur."

"Afet günü ilgili kurum ve kuruluşlara nasıl bir emir verdi?"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Cahit Aşkar, dönemin Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın, "Deprem günü Hatay'ın durumu hakkında hangi kurum ve kişiye nasıl bir bilgi vermiştir? Deprem günü Hatay için yola çıkan ekipleri Hatay'da herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyip başka illere yönlendirdi mi ve şehre girişlerine engel oldu mu? Afet günü ilgili kurum ve kuruluşlara nasıl bir emir verdi? Devletin üst kademelerine Hatay'da herhangi bir olumsuz durum olmadığını söyledi mi? Kendini kurtarmak için mi iktidar partisinden milletvekili aday adayı oldu? Hatay'ın AFAD personellerini Kahramanmaraş'a gönderdi mi" sorularına yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Aşkar, "6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerde mülki amir olan Rahmi Doğan görevinin gereğini yerine getirmemiştir. Ne depremden önce ne de depremden sonra görevinin gereklerini yerine getirmemiştir. Yerine getirmediği bu görevden ötürü başta eşim ve oğlum olmak üzere binlerce ölümün sorumlusudur. Bu nedenle ilk olarak görevi kötüye kullanma suçundan daha sonra ise neden olduğu bu ölümlerden dolayı etkin bir soruşturma yapılarak cezalandırılmalıdır" diye konuştu.

Ne olmuştu?

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce yurttaş yaşamını yitirdi. Dönemin Hatay Valisi Rahmi Doğan, 15 Mart 2023 tarihinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifa etmişti. Memleketi Sivas'tan aday adayı olduğunu açıklayan Rahmi Doğan'ı, AK Parti aday göstermemişti. Öte yandan avukat Figen Albuga Çalıkuşu, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay ve Halkın Kurtuluş Partisi de Rahmi Doğan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hatay Depremlerinde Vali Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika

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