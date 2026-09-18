Hatay Dörtyol'da akrobatik motosiklet sürücüsüne 29 bin 719 lira ceza kesildi

Hatay Dörtyol'da akrobatik motosiklet sürücüsüne 29 bin 719 lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 29 bin 719 lira ceza uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine kimliği tespit edilen sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 29 bin 719 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda bir sürücünün motosikletle akrobatik hareketler sergilediği anların sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda kimliği tespit edilen Y.P. polis ekiplerince yakalandı.
Trafik kuralı ihlali nedeniyle 29 bin 719 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.
Kaynak: AA
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