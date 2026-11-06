Hatay Dörtyol'da dereye düşerek ölen 9 yaşındaki çocuk toprağa verildi - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da dereye düşerek ölen 9 yaşındaki çocuk toprağa verildi

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Hatay Dörtyol\'da dereye düşerek ölen 9 yaşındaki çocuk toprağa verildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün dereye düşen 9 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Çocuğun cenazesi Özerli TOKİ Mezarlığı'nda toprağa verildi, törene Kaymakam Mehmet Keklik ve Belediye Başkanı Bahadır Amaç da katıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dereye düşmesi sonucu yaşamını yitiren 9 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Özerli Mahallesi'nde dün düştüğü dereden ekiplerce kurtarılan ve hastanede yaşamını yitiren Cihan Basatemir'in cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesinden alınarak Özerli TOKİ Mezarlığı'na getirildi.

Basatemir'in naaşı burada kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Cenaze törenine, Basatemir'in ailesi, yakınları ile Kaymakam Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Bahadır Amaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Ceylan ve vatandaşlar katıldı.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde dün Cihan Basatemir dereye düşmüş ve yaklaşık 1 kilometre ileride baygın halde bulunmuştu. Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Basatemir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hatay Dörtyol'da dereye düşerek ölen 9 yaşındaki çocuk toprağa verildi - Son Dakika
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