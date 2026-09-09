Hatay Dörtyol'da düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye atan 8 sürücüye ceza kesildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Payas-Dörtyol Otoyolu'nda düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşürdükleri tespit edilen 8 sürücü yakalandı. Sürücülere toplam 84 bin 308 lira idari para cezası uygulandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye attıkları belirlenen 8 sürücüye 84 bin 308 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarması, Payas-Dörtyol Otoyolu'nda yaptıkları düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşürdükleri tespit edilen sürücüleri yakaladı.
Sürücülere toplamda 84 bin 308 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA
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