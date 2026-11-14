Hatay Dörtyol'da kamyonet beton köprüye çarptı, ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

Hatay Dörtyol'da kamyonet beton köprüye çarptı, ağır yaralanan sürücü kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, Kuzuculu Mahallesi'nde beton köprüye çarptı. Ağır yaralanarak Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde köprüye çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bekir S. (32) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Kuzuculu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton köprüye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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