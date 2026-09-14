Hatay Dörtyol\'da kumar operasyonunda 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza kesildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numuneevler Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza kesildi, masadaki oyun malzemeleri ve 7 bin 500 liraya el konuldu.

Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen iş yeri sahibi V.I. hakkında adli işlem başlattı.