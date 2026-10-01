Hatay Dörtyol'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Jandarmanın yaptığı baskında, 19 gram metamfetamin, 89 sentetik ecza hapı, 10 uyuşturucu hap, 20 gram kubar esrar, 10 gram plaka esrar, 30 gram kannabinoid maddesi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ile silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Uyuşturuculara ve silahlara ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki sorguları devam ediyor.