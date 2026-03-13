Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde 1000'den fazla kişiye ortez-protez hizmeti verildi - Son Dakika
Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde 1000'den fazla kişiye ortez-protez hizmeti verildi

13.03.2026 13:39
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından engelli bireylerin rehabilitasyonu ve sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla kurulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde, 1000'den fazla kişiye ortez-protez hizmeti verildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), HMKÜ, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Fiziksel Engelliler Vakfı ve Türk Telekom işbirliğinde yaptırılan merkezi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 3 Aralık 2024'te açılan, ortez-protez rehabilitasyon hizmetinin yanı sıra engellilere yönelik çeşitli kursların ve sosyal donatı alanlarının da bulunduğu merkezdeki atölyeleri gezen Vali Masatlı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Depremde uzuv kaybı yaşayan ve merkezde protez takılan çocuklarla da sohbet eden ve onlara çeşitli hediyeler veren Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremin hem fiziki hem de insani açıdan derin yaralar açtığını söyledi.

Depremde can kayıplarının yanı sıra çok sayıda kişinin de uzuv kaybı yaşayarak engelli hale geldiği belirten Masatlı, devlet olarak vatandaşların sadece fiziki şartlarını iyileştirmeyi değil, aynı zamanda sosyal hayata uyumlarını da desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Merkezin alanında ilk ve tek olduğunu ifade eden Masatlı, "Burada ortez-protez üretiminden, rehabilitasyonuna, sosyal becerilerden kurs faaliyetlerine, atölye çalışmalarına varana kadar pek çok alanda hizmet veriliyor. Şu ana kadar 176 yeni ortez-protez üretimi yaptık. 1000'in üstünde ortez-protezle ilgili bakım hizmeti gerçekleştirdik. Onun yanında 17 farklı alanda atölye ve kurs çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Masatlı, merkezde vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Ziyaretinde Vali Masatlı'ya eşi Esra Masatlı ve HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren de eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Hatay, Son Dakika

