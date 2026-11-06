Hatay Erzin'de 4 Kasım'daki molotofkokteyli saldırısına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Hatay Erzin'de 4 Kasım'daki molotofkokteyli saldırısına ilişkin 3 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Erzin'de 4 Kasım'da bir kıraathaneye molotofkokteyli atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ekipler, gün içindeki tartışmanın ardından kıraathanedeki bir kişiye yönelik saldırıyı belirledi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde kıraathaneye molotofkokteyli atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım'da İstiklal Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye molotofkokteyli atılmasıyla ilgili çalışma yürüttü.
Ekipler, gün içerisinde yaşanan tartışmanın ardından kıraathanedeki bir kişiye yönelik molotofkokteyli atıldığını belirledi.
Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler M.B.A, H.K. ve K.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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