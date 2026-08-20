Hatay'ın 5 Yöresel Lezzeti Tescillendi - Son Dakika
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Hatay'ın 5 Yöresel Lezzeti Tescillendi

Hatay\'ın 5 Yöresel Lezzeti Tescillendi
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UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'ndan Hatay'ın 5 yöresel lezzeti artık coğrafi işaret ile tescillendi.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'ın 5 yöresel lezzeti, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendi.

Hatay Valiliğinin girişimiyle coğrafi işaret belgesi verilen mercimekli aşı, Antakya sasiço, mortadella yemeği, helva hattuş ve Şam tatlısı için Antakya Gastronomi Çarşısı'nda tanıtım programı düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın binlerce yıllık medeniyet birikimi, farklı kültürleri ve inançlarıyla kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını belirten Masatlı, bu zenginliğin tarihi eserlerin yanı sıra yaşam alışkanlıkları ve özellikle gastronomi alanında da önemli değerlere sahip olduğunu ifade etti.

Coğrafi işaretleri milli mesele olarak gördüklerini vurgulayan Vali Masatlı, şöyle konuştu:

"5 Şubat 2023'te 25 coğrafi işarete sahip bir il iken bugün itibarıyla 5 coğrafi işareti daha tescilleyerek 75 coğrafi işarete ulaşmış olduk. 5 Şubat'ta Türkiye 25'incisiydik, bugün ise Türkiye 3'üncüsüyüz. Devam eden müracaatlarımız, tescil bekleyen ürünlerimiz var. İnşallah onları da takip edip hedefimiz bu kadim şehri Türkiye birincisi haline getirmektir."

Masatlı, tescillenen yeni ürünlerin Türkiye ve dünya gastronomisine hayırlı olmasını diledi.

Program sonunda İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mustafa Örgüt, coğrafi işaret belgelerini Vali Masatlı ve diğer protokol üyelerine takdim etti.

Kaynak: AA

Gastronomi, Kültür, Güncel, Unesco, Hatay, Son Dakika

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