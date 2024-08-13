Hatay'ın Akdeniz kıyılarında 6 yeni plaj yapılıyor - Son Dakika
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Hatay'ın Akdeniz kıyılarında 6 yeni plaj yapılıyor

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Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da büyükşehir belediyesi tarafından bölgedeki turizmin gelişmesi amacıyla 4 ilçede toplamda 6 yeni plaj alanının yapımı gerçekleştiriliyor.

13.08.2024 17:49  Güncelleme: 17:54
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Hatay'ın Akdeniz kıyılarında 6 yeni plaj yapılıyor

HATAY - Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da büyükşehir belediyesi tarafından bölgedeki turizmin gelişmesi amacıyla 4 ilçede toplamda 6 yeni plaj alanının yapımı gerçekleştiriliyor.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da kentin ihyası ve inşası için yapılan çalışmalar her alanda devam ediyor. Akdeniz'in saklı cenneti olan ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir şekilde ağırlayan Hatay'da turizmin gelişmesi amacıyla yapılan projeler sürdürülüyor. İl genelinde yapılan tespit çalışmaları sonrasında 4 ilçedeki kıyı estetiğini arttırmak ve vatandaşların sahilde daha konforlu bir vakit geçirmeleri adına çalışma yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Payas, İskenderun, Arsuz ve Samandağ ilçelerindeki kıyı şeritlerinde düzenleme yapıyor. 6 farklı noktada yapılan çalışmalar kapsamında bilgi veren HBB, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından plajlarda duş-wc alanının konuşlandırıldığını, şemsiye ile şezlong yerleştirildiğini ve yeşillendirme çalışmalarının yapıldığını aktardı. Hatay'ın her alanda yeniden inşa edilmesi ve turizmin canlanmasına katkı sağlayacak projelerin devam edeceğini belirten HBB yetkilileri, yapılan hizmetler ile vatandaşların sahil ve kıyı şeritlerinde daha konforlu bir şekilde vakit geçireceklerini aktardı.

Kaynak: İHA

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