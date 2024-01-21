Hatay\'ın Belen ilçesinde çatı yangını: 3 katlı apartmanda hasar oluştu

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Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi•
Hatay'ın Belen ilçesinde, çatısında yangın çıkan 3 katlı apartmanda hasar oluştu.
Sarımazı Mahallesi'ndeki binanın çatısı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, apartmanda hasara yol açtı.
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