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Hatay'ın Belen ilçesinde çatı yangını: 3 katlı apartmanda hasar oluştu - Son Dakika
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Hatay'ın Belen ilçesinde çatı yangını: 3 katlı apartmanda hasar oluştu

Hatay'ın Belen ilçesinde, çatısında yangın çıkan 3 katlı apartmanda hasar oluştu. Sarımazı Mahallesi'ndeki binanın çatısı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, apartmanda hasara yol açtı.

Hatay\'ın Belen ilçesinde çatı yangını: 3 katlı apartmanda hasar oluştu
21.01.2024 - 11:39,
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Hatay'ın Belen ilçesinde, çatısında yangın çıkan 3 katlı apartmanda hasar oluştu.

Sarımazı Mahallesi'ndeki binanın çatısı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, apartmanda hasara yol açtı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hatay'ın Belen ilçesinde çatı yangını: 3 katlı apartmanda hasar oluştu - Son Dakika
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