Hatay\'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçenin Şenbük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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