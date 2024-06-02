Hatay'ın Payas ilçesinde patlama meydana geldi - Son Dakika
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Hatay'ın Payas ilçesinde patlama meydana geldi

Hatay\'ın Payas ilçesinde patlama meydana geldi

Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan 2 katlı bir binada belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucunda bina ve çevresinde hasar oluştu. Patlamada herhangi bir yaralanma veya ölüm yaşanmazken, çevredeki işletmeler, apartman, otomobil ve hafif ticari araçta hasar meydana geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada olayın sebebiyle ilgili tahkikat başlatıldığı belirtildi. Patlama anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

02.06.2024 18:11
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Hatay'ın Payas ilçesinde patlama meydana gelen 2 katlı bina ve çevresinde hasar oluştu.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi'ndeki binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı patlamada ilk belirlemelere göre bina ile çevresindeki bazı işletmeler, 1 apartman, park halindeki otomobil ve hafif ticari araçta hasar oluştu, etrafa moloz saçıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İkametin çatı katında kiler olarak kullanılan alanda patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde vefat eden ve yaralanan kişi bulunmazken park halindeki araçlar, iş yerleri ve ikametlerde hasar oluşmuştur. Olayın meydana geliş sebebiyle ilgili tahkikata başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bölgede önlem alan ekiplerin incelemesi sürüyor.

Öte yandan patlama anı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

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