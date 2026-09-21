Hatay İskenderun'da DENEYAP için 260 ortaokul, 120 lise öğrencisi tasarım yaptı - Son Dakika
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Hatay İskenderun'da DENEYAP için 260 ortaokul, 120 lise öğrencisi tasarım yaptı

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Hatay İskenderun'da Gençlik Merkezi'nde düzenlenen DENEYAP seçme sınavına, teorik sınavı geçen 260 ortaokul ve 120 lise öğrencisi katıldı. Hazırlanan tasarımlar jüri tarafından değerlendirilecek ve eğitim sürecine girecek öğrenciler bu sonuca göre belirlenecek.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için düzenlenen seçme sınavına girdi.

Gençlik Merkezi'nde yapılan sınava, teorik sınavda başarılı olan 260 ortaokul ve 120 lise öğrencisi katıldı.

Öğrenciler, kendilerine verilen materyalle yönerge doğrultusunda tasarım yaptı.

Katılımcıların hazırladığı çalışmalar, jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, hazırlanan projelere göre not verileceğini belirterek, "Değerlendirme sonucunda bizlerle DENEYAP eğitim sürecine girecek öğrencilerimiz belirlenmiş olacak." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hatay İskenderun'da DENEYAP için 260 ortaokul, 120 lise öğrencisi tasarım yaptı - Son Dakika
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