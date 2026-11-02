Hatay İskenderun\'da dereye düşen otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı

Hatay İskenderun'da dereye düşen otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobil, Akçay Mahallesi'nde köprüden dereye düştü. Araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı ve İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.B. (38) idaresindeki otomobil, İskenderun- Payas kara yolu Akçay Mahallesi'nde köprüden dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sürücü kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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