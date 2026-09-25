Hatay İskenderun\'da dönerci dükkanındaki yangın hasara yol açtı, itfaiye söndürdü

Hatay İskenderun'da dönerci dükkanındaki yangın hasara yol açtı, itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun Cumhuriyet Mahallesi'ndeki dönerci dükkanında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde hasara neden oldu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir dönerci dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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