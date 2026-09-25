Hatay İskenderun\'da dönerci dükkanındaki yangın hasara yol açtı, itfaiye söndürdü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir dönerci dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.