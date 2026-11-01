Hatay İskenderun\'da motosiklet ile cip çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

Hatay İskenderun'da motosiklet ile cip çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun'da İsmet İnönü Caddesi'nde cip ile motosiklet çarpıştı; kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı sürücüyü İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İsmet İnönü Caddesi'nde K.S'nin kullandığı 16 ANH 149 plakalı cip ile M.D. idaresindeki 31 MC 6592 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan M.D. sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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