Hatay İskenderun'da silahla kasten yaralama olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

Hatay İskenderun'da silahla kasten yaralama olayına karışan 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun Çay Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla kasten yaralama olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, olayın şüphelilerinin H.D. ve Ö.C. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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