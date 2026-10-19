Hatay İskenderun'da spa ve masaj denetiminde kayıtsız çalışan 23 yabancı yakalandı

Hatay İskenderun'da spa ve masaj denetiminde kayıtsız çalışan 23 yabancı yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun'da polisin spa ve masaj salonlarına düzenlediği denetimde, çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu 23 kişinin kayıtsız çalıştığı tespit edildi. Yakalanan 23 kişi, İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre İl Göç İdaresine götürüldü.
Hatay'ın İskenderun gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 23 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince spa ve masaj salonlarına denetim gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen uygulamada, iş yerlerinde yabancı uyruklu 23 kişinin kayıtsız çalıştığı belirlendi.
Yabancı uyruklu 23 kişi İl Göç İdaresine götürüldü.
Kaynak: AA
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