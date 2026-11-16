Hatay Kırıkhan\'da otomobilde sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheliden 3\'ü tutuklandı

Hatay Kırıkhan'da otomobilde sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheliden 3'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakimlikçe tutuklandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları bir otomobili durdurdu.
Araçta yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu bulan ekipler, otomobildeki F.K, V.Ç, G.G. ve O.K'yi gözaltına aldı.
İşlemleri tamamlanan zanlılardan O.K. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen F.K, V.Ç. ve G.G. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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