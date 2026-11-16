Hatay Kırıkhan'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki sürücü halatla kurtarıldı

Hatay Kırıkhan'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki sürücü halatla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü, halat yardımıyla kurtarılarak Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GNM 533 plakalı otomobil, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından halat yardımıyla kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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