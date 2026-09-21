Hatay'ın Payas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Emine Çil'i (47) av tüfeğiyle vurarak öldüren Kadir Çil, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Emine Çil'in av tüfeğiyle vurularak öldürülmesinin ardından şüpheli Kadir Çil tutuklandı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hatay'ın Payas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Emine Çil'i (47), av tüfeğiyle vurularak öldüren Kadir Çil, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
21.09.2026 18:57:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Hatay Payas'ta boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle öldüren Kadir Çil tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?