Hatay Reyhanlı'da anne ve 4 yaşındaki kızını öldüren sürücü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Reyhanlı'da anne ve 4 yaşındaki kızını öldüren sürücü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Reyhanlı\'da anne ve 4 yaşındaki kızını öldüren sürücü tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 23 Ekim akşamı yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve bebek arabasındaki 4 yaşındaki kızı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı; ikili hastanede kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan sürücü jandarmaya teslim oldu ve tutuklandı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçen Ayşe Yetek (36) ile bebek arabasındaki kızı Meryem Azra Yetek'e (4) otomobil ile çarparak ölmelerine neden olan Abdurrahman Yıldız (21), tutuklandı.

Kaza, 23 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Reyhanlı- Antakya kara yolu Konuk Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi mevkisinde meydana geldi. Antakya yönüne giden Abdurrahman Yıldız yönetimindeki 31 AVC 124 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Yetek ile bebek arabasındaki kızı Meryem Azra Yetek'e çarptı. Savrulan anne ve kızı ağır yaralanırken, sürücü Yıldız çevredekilerin tepki göstermesi üzerine aracı bırakıp kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Anne ile kızının cenazeleri, otopsinin ardından toprağa verildi. Kazaya karışan sürücü Abdurrahman Yıldız, jandarmaya giderek teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız tutuklandı.

Kaynak: DHA
Reyhanlı3. SayfaGüncelBebekHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
11:27
Eskişehir’de sınav kapısında olay: Geç kalan kişi, görüntü alan gazeteciye saldırdı
Eskişehir'de sınav kapısında olay: Geç kalan kişi, görüntü alan gazeteciye saldırdı
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
10:46
KPSS’ye Kayseri’de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
10:28
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
10:01
Bursa’da 102 yıllık hastane krizi 150 yatak 60’a düşüyor
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 11:48:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Hatay Reyhanlı'da anne ve 4 yaşındaki kızını öldüren sürücü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei