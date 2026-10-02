Hatay Reyhanlı\'da Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nda sağanak taşkına neden oldu

Hatay Reyhanlı'da Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sağanak taşkına neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye'nin dağlık kesimlerindeki sağanağın suları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na ulaşarak taşkın oluşturdu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, gümrük kapısı çevresinde biriken suyu güvenli şekilde tahliye etti.
HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda, Suriye'nin dağlık kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi.
Suriye'nin dağlık kesimlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından yağmur suları, Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'na ulaştı. Sınırda taşkın oluşması nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle, gümrük kapısının çevresinde biriken su, güvenli şekilde tahliye edildi.
Kaynak: DHA
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