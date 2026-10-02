Hatay Reyhanlı'da Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sağanak taşkına neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay Reyhanlı'da Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sağanak taşkına neden oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Reyhanlı\'da Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nda sağanak taşkına neden oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin dağlık kesimlerindeki sağanağın suları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na ulaşarak taşkın oluşturdu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, gümrük kapısı çevresinde biriken suyu güvenli şekilde tahliye etti.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda, Suriye'nin dağlık kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi.

Suriye'nin dağlık kesimlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından yağmur suları, Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'na ulaştı. Sınırda taşkın oluşması nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle, gümrük kapısının çevresinde biriken su, güvenli şekilde tahliye edildi.

Kaynak: DHA
Hava DurumuAcil DurumCilvegözüReyhanlıİtfaiyeGüncelSuriyeHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Van Bommel’den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama Van Bommel'den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
Acun Ilıcalı’nın yüreğini ağzına getiren kaza Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza
Aysel Karakoç davasında karar: Eski nişanlısı Fethi Şancı’ya iyi hal indirimi uygulandı Aysel Karakoç davasında karar: Eski nişanlısı Fethi Şancı'ya iyi hal indirimi uygulandı
00:18
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
23:40
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay’ın ifadeleri ortaya çıktı
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın ifadeleri ortaya çıktı
22:27
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
22:01
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
21:02
TFF heyetine Belçika’ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
TFF heyetine Belçika'ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
20:52
Samsunspor’un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Samsunspor'un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 01:08:05. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay Reyhanlı'da Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sağanak taşkına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei