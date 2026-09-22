Hatay Reyhanlı'da Cilvegözü'nde TIR şoförlerine online sıra sistemi başladı - Son Dakika
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Hatay Reyhanlı'da Cilvegözü'nde TIR şoförlerine online sıra sistemi başladı

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Hatay Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR şoförleri için online sıra sistemi uygulamaya girdi. Şoförler tirparklari.com.tr üzerinden online sıra alabilecek; uygulamanın kapıdaki yoğunluğu düzenlemesi ve nakliyecilere kolaylık sağlaması bekleniyor.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda, TIR şoförlerinin yaşadığı sıra ve bekleme sorunlarının azaltılması amacıyla online sıra sistemi devreye alındı.

Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarında uygulanan online sıra sistemi, TIR şoförlerinin yaşadığı sıra ve bekleme sorunlarının azaltılması amacıyla Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda da devreye alındı. Yeni sistemle birlikte TIR şoförleri, gümrük kapısında uzun süre sıra beklemek yerine online sistem üzerinden sıra alarak geçiş işlemlerini gerçekleştirebilecek. TIR şoförleri, 'tirparklari.com.tr' internet sitesi üzerinden sisteme ulaşarak kayıt oluşturabilecek ve online sıra alabilecek. Uygulamanın Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki araç yoğunluğunun düzenlenmesine ve geçişlerin daha kontrollü şekilde yapılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, online sıra sisteminin devreye alınmasının bölgedeki taşımacılık sektörü açısından önemli olduğunu belirtti. Zaroğlu, sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte TIR şoförlerinin kapıda uzun süre beklemesinin önüne geçilmesinin ve kapıdaki araç trafiğinin daha düzenli hale getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Zaroğlu, sistemin uygulanmaya başlamasında yapılan girişimlerin önemli rol oynadığını belirterek, uygulamanın başta nakliyeciler olmak üzere bölgedeki ticaret erbabına kolaylık sağlayacağını söyledi.

Haber-Kamera: Cuma Yunus YAŞATIR/REYHANLI,(Hatay),

Kaynak: DHA
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