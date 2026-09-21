Hatay Reyhanlı'da maskeli 2 kişi ev avlusundaki motosikleti iterek çaldı - Son Dakika
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Hatay Reyhanlı'da maskeli 2 kişi ev avlusundaki motosikleti iterek çaldı

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Hatay Reyhanlı\'da maskeli 2 kişi ev avlusundaki motosikleti iterek çaldı
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Reyhanlı Yeni Mahalle'de saat 02.00 sıralarında yüzleri maskeli 2 şüpheli, bir evin avlusuna duvardan atlayarak park halindeki motosikleti iterek çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, bir evin avlusunda bulunan motosiklet, yüzleri maskeli 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Yüzleri maskeli 2 şüpheli, Ahmet Bozar'a ait evin avlusuna duvardan atlayarak girdi. Bahçede park halindeki motosikleti alan hırsızlar, iterek bölgeden götürdü. Hırsızlık anı, çevredeki güvenlik kamaralarına anbean yansıdı. Sabah motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Ahmet Bozar, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalamak için harekete geçti.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA
HırsızlıkGüvenlik3. SayfaGüncelPolisHataySon Dakika

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