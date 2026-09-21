Hatay Reyhanlı\'da maskeli 2 kişi ev avlusundaki motosikleti iterek çaldı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, bir evin avlusunda bulunan motosiklet, yüzleri maskeli 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Yüzleri maskeli 2 şüpheli, Ahmet Bozar'a ait evin avlusuna duvardan atlayarak girdi. Bahçede park halindeki motosikleti alan hırsızlar, iterek bölgeden götürdü. Hırsızlık anı, çevredeki güvenlik kamaralarına anbean yansıdı. Sabah motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Ahmet Bozar, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalamak için harekete geçti.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.