Hatay Reyhanlı\'da müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Hatay Reyhanlı'da müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Yeni Mahallesi'nde bir müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Yeni Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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