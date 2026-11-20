Hatay Reyhanlı'da otomobile silahlı saldırı düzenlendi, ofisle bağlantı inceleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de gece park halindeki otomobile silahla ateş edildi ve araçta hasar oluştu. Polis, aynı saatlerde araç kiralama ofisine yapılan silahlı saldırıyla bağlantılı olduğunu değerlendirip şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE DE ATEŞ AÇTILAR
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahla ateş ettiği park halindeki otomobilde hasar oluştu. Olayın, aynı saatlerde araç kiralama ofisine yapılan silahlı saldırıyla bağlantılı olduğunu değerlendiren polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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