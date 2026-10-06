Hatay Reyhanlı\'da savrulan otomobil refüjdeki yayalara çarptı, 6 kişi yaralandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Plakaları henüz öğrenilemeyen A.H.İ. idaresindeki hafif ticari araçla B.Y. kontrolündeki otomobil, Ertuğrul Gazi Caddesi Çakıryiğit mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından savrulan otomobil, refüjdeki yayalara çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi ile 2 yaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ile polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.