Hatay Samandağ'da akıntıya kapılan 2 kişi sahil güvenlik dronuyla kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde akıntıya kapılan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Ekiplerin dronla tespit ettiği kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri, Samandağ Sahili'nden denize girdikten sonra kendilerinden haber alınamayan 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Ekipler, dronla yerlerini tespit ettikleri 2 kişiye botla ulaştı.
Kıyıya götürülen kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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