Hatay Samandağ'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri hastaneye kaldırıldı

Hatay Samandağ'da çarpışan motosikletlerin sürücüleri hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde iki motosiklet çarpıştı; kazada yaralanan sürücüler ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Plakaları öğrenilemeyen S.K. ve S.Ö. yönetimindeki motosikletler, Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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