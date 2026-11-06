Hatay Samandağ'da konteyner yangınındaki patlama cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Samandağ'da konteyner yangınındaki patlama cep telefonuyla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Samandağ\'da konteyner yangınındaki patlama cep telefonuyla görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde gece saatlerinde bir konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, yangın sırasındaki küçük çaplı patlama cep telefonuyla kaydedildi ve çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde konteynerlerde çıkan yangın sırasında yaşanan patlama, cep telefonuyla kaydedildi.

İlçenin Mağaracık Mahallesi'nde bir konteynerde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında meydana gelen küçük çaplı patlama cep telefonuyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
MağaracıkİncelemeSamandağİtfaiyeGüncelHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Kartepe’nin milyonluk oteli harabeye döndü Son hali içler acısı Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Akın Gürlek’ten Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj
İstanbul’da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı Para istemiyor, tek şartı var İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:18
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay
Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
09:28
Ve UEFA ülke puanı güncellendi İyi başlayan hafta çok kötü bitti
Ve UEFA ülke puanı güncellendi! İyi başlayan hafta çok kötü bitti
09:18
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
08:29
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 10:38:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Hatay Samandağ'da konteyner yangınındaki patlama cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android