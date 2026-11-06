Hatay Samandağ\'da konteyner yangınındaki patlama cep telefonuyla görüntülendi

Hatay Samandağ'da konteyner yangınındaki patlama cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde gece saatlerinde bir konteynerde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, yangın sırasındaki küçük çaplı patlama cep telefonuyla kaydedildi ve çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde konteynerlerde çıkan yangın sırasında yaşanan patlama, cep telefonuyla kaydedildi.
İlçenin Mağaracık Mahallesi'nde bir konteynerde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında meydana gelen küçük çaplı patlama cep telefonuyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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