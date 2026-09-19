Hatay Samandağ'da sağanağın taşırdığı dere suları Hıdırbey'deki işletmelere doldu - Son Dakika
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Hatay Samandağ'da sağanağın taşırdığı dere suları Hıdırbey'deki işletmelere doldu

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Hatay Samandağ\'da sağanağın taşırdığı dere suları Hıdırbey\'deki işletmelere doldu
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle Hıdırbey Mahallesi'ndeki dere taştı. Yükselen sular dere yatağı çevresindeki işletmelerin içine doldu, taşkın anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı.

İlçede sabah saatlerinde aniden bastıran ve şiddetini artıran sağanak, Hıdırbey Mahallesi'nden geçen derenin hızla yükselmesine neden oldu. Kısa sürede taşan sular, dere yatağı çevresindeki işletmelerin içine doldu. Çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, kahverengiye bürünen taşkın sularının iş yerlerinin etrafını kapladığı ve içeriye dolduğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hatay Samandağ'da sağanağın taşırdığı dere suları Hıdırbey'deki işletmelere doldu - Son Dakika
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