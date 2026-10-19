Hatay Samandağ\'da Sutaşı Mahallesi\'ndeki ev yangını itfaiyece söndürüldü

Hatay Samandağ'da Sutaşı Mahallesi'ndeki ev yangını itfaiyece söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Sutaşı Mahallesi'nde 2 katlı evin ikinci katında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın başladı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın evde hasara yol açtı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sutaşı Mahallesi'ndeki 2 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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