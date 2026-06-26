Hatay Sörf Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Hatay Sörf Merkezi Açıldı

26.06.2026 16:09
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Hatay'da depremzede çocuklar için sörf merkezi açıldı, sosyal hayata uyum destekleniyor.

Hatay'da, depremzede çocuk ve gençlerin denizle yeniden güvenli bir şekilde buluşabilmeleri ve sosyal hayata uyum sağlamaları amacıyla hizmet veren Hatay Sörf Merkezi'nin yeni yerleşkesi törenle açıldı.

Kurtderesi Mahallesi'nde 2024'te sörf eğitmeni Deniz Toprak, iş insanı Cemal Akar ve eğitimci Derya Gümüş Türkoğlu'nun kurucu ortaklığıyla hizmete açılan merkezden daha fazla kişinin yararlanabilmesi amacıyla Hatay Valiliği, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve Ahbap Derneği işbirliğinde proje yürütüldü.

Konteyner yapıda hizmet veren merkeze, proje kapsamında sörf eğitim ve spor alanları, konaklama bölümleri ile çeşitli sosyal donatı alanları kazandırıldı.

Vali Mustafa Masatlı, yeni yerleşkenin açılışında, depremin ardından Hatay'da yalnızca fiziki yapıların değil, sosyal hayatın da yeniden inşa edildiğini söyledi.

Hatay Sörf Merkezi'nin kentteki önemli projelerinden biri olduğunu vurgulayan Masatlı, "Samandağ sahilimizin güçlü dalgaları artık gençlerin öz güvenini büyüten, kabiliyetlerini ortaya çıkaran, onları ulusal ve uluslararası başarı hedeflerine taşıyan önemli bir imkana dönüşmüştür." diye konuştu.

Masatlı, merkezde bugüne kadar 2 binden fazla çocuk ve gence ücretsiz eğitimler verildiğini belirtti.

Merkezde yetişen sporcular arasında Türkiye şampiyonlukları kazanan ve milli takıma yükselenlerin de olduğunu ifade eden Masatlı, yeni yerleşkede hizmetlerin yıl boyunca süreceğini dile getirdi.

Hatay'da devam eden spor yatırımlarını da anlatan Masatlı, "Bütün bu yatırımlar, Hatay'ımızda sporun altyapısını güçlendiren, gençlerimize yeni imkanlar sunan, ilçelerimizin sosyal hayatına değer katan ve şehrimizin yeniden ayağa kalkış hikayesini daha da anlamlı hale getiren adımlardır." dedi.

Ahbap Derneği kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent de merkezin yapımında destekte bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Hatay'da gençlik merkezleri yapmayı da planladıklarını ifade etti.

Hatay Sörf Merkezi kurucu ortaklarından Derya Gümüş Türkoğlu ise projenin yalnızca bir spor merkezi olmadığını, deprem sonrası çocukların, gençlerin ve ailelerin yeniden umut bulduğu bir yaşam alanına dönüştüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından katılmcılar açılışı yapılan yeni yerleşkeyi gezdi.

Kaynak: AA

Güncel, Yaşam, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay Sörf Merkezi Açıldı - Son Dakika

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