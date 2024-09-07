Hatay Valiliği'nden Deprem Açıklaması

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HATAY VALİLİĞİ: HERHANGİ BİR İHBAR GELMEDİ

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Kahramanmaraş merkezli 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir" denildi.

Samim SELÇUK/Hatay,