Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde Alevi kanaat önderleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde Alevi kanaat önderleriyle bir araya geldi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde Alevi kanaat önderleriyle bir araya geldi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde Alevi kanaat önderleriyle bir araya gelerek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Masatlı, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ile birlikte Alevi kanaat önderlerinden Ahmet Yazıcı'yı evinde ziyaret etti.

24.02.2024 12:33
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde Alevi kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Masatlı, beraberinde Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ile Alevi kanaat önderlerinden Ahmet Yazıcı'yı evinde ziyaret etti.

Yazıcı ve yanındaki Alevi kanaat önderleriyle sohbet eden Vali Masatlı, ilçede yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde Alevi kanaat önderleriyle bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde Alevi kanaat önderleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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