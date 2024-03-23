Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde ziyarette bulundu - Son Dakika
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde ziyarette bulundu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde ziyarette bulundu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde ziyarette bulundu.

23.03.2024 18:17
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde ziyarette bulundu.

Masatlı, esnafı ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Vali Masatlı'ya ziyaretlerinde Samandağ Kaymakamı Emre Dündar da eşlik etti.

Kaynak: AA

Mustafa Masatlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde ziyarette bulundu - Son Dakika

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