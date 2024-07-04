Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde köy evlerini inceledi

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde yapımı devam eden köy evlerinde inceleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023 ve devamındaki depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında Batıayaz ve Eriklikuyu mevkilerindeki 79 köy tipi afet konutunu inceleyen Masatlı, inşaat süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.