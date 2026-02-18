Hatay Valisi'nden Ramazan Mesajı - Son Dakika
Hatay Valisi'nden Ramazan Mesajı

18.02.2026 15:12
Vali Masatlı, Ramazan ayının huzur, bereket ve paylaşma dolu olduğunu vurguladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Masatlı, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazanın İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden Vali Masatlı, mesajında şunları kaydetti:

"Ramazan, sabrın, şükrün, paylaşmanın ve kardeşliğin hayat bulduğu bir gönül mevsimidir. Bu ay, yalnızca aç kalmanın değil, halden anlamanın, yalnızca susmanın değil, gönül kırmamanın, yalnızca ibadetin değil, merhametin de zirveye ulaştığı bir arınma zamanıdır. Kurulan iftar sofraları, aynı ekmeği bölüşmenin ötesinde, aynı duayı paylaşmanın ve aynı umut etrafında kenetlenmenin sembolüdür. Bu mübarek ayın, gönüllerimize huzur, hanelerimize bereket, şehrimize dirlik ve düzen getirmesini diliyor, tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin ve ettiğimiz duaların kabul olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

