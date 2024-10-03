Hataylı yazar kitabının geliriyle özel eğitim sınıfına destekte bulundu

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Hataylı yazar Ethem Yaşar (50), kitabının satışından elde ettiği gelirle özel eğitim sınıfına destekte bulundu.

İlçede mühendislik yapan Yaşar, down sendromlu yeğeninden esinlenerek "Hadi Şimdi Harekete Geç" adlı ilk kitabını çıkardı.

Kitabının satışından elde ettiği gelirle Yaşar, Şehit Harun Taş İlkokulu'nda özel eğitim sınıfı oluşturulması için çalışma başlattı.

Yapılan özel sınıfın da son aşamaya geldiğini anlatan Yaşar, "Özel sınıf tamamlanmak üzere, yüzde 95'i bitti. Büyük bir heyecanla eğitime açılmasını ve öğrencilerimizin bu sınıfla buluşmasını bekliyoruz. Umarım bu güzellik, başka değişimlere de vesile olur." diye konuştu.