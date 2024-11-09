Hatayspor, Gaziantep FK'yı 3-1 Mağlup Etti

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(ANKARA)- Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor Mersin'de Gaziantep FK'yı konuk etti. Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı.

Hatayspor 12. dakikada Rui Pedro ve 35. dakikada Funsho Bamgboye'nin golüyle Gaziantep FK karşısında2-0 öne geçti. Konuk takım Gazientep FK 45 artı 2 de Deian Sorescu'nun golüyle farkı 1'e indirdi ve durumu 2-1 yaptı. Hatayspor 90 artı 5'te Carlos Strandberg'in attığı golle maçın skorunu belirledi ve Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.