Hatice Öz\'den Sağlık Turizmi Vurgusu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkan adayı ve ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ve ajans çalışanlarıyla bir araya gelen Öz, yürüttükleri çalışmalar ve ATSO başkan adaylığı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Antalya'nın yalnızca turizmde değil, tarım ve sağlık turizmi alanlarında da önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Öz, sağlık turizmi kapsamında yurt dışından hastalar getirdiklerini, kentin sağlık turizmi gelirlerini ve ihracatını artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

ATSO seçimlerine "turuncu" listeyle gireceklerini ifade eden Öz, "Hem tarıma, turizme hem de ticarete katma değer katacak çalışmalar yapacağız. Kadın ve gençlerin önünü açacak projelere önem veriyoruz. AR-GE çalışmalarına ağırlık veriyoruz." dedi.

AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım da Anadolu Ajansının çalışmaları ve bölgedeki haber faaliyetleri hakkında bilgi verdi.