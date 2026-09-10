Hatimoğulları, Ahmet Atakan'ı 13. yılında andı, adalet talebini yineledi - Son Dakika
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Hatimoğulları, Ahmet Atakan'ı 13. yılında andı, adalet talebini yineledi

Hatimoğulları, Ahmet Atakan\'ı 13. yılında andı, adalet talebini yineledi
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Gezi Parkı eylemlerinde Hatay'da yaşamını yitiren Ahmet Atakan'ı ölümünün 13'üncü yılında andı. Hatimoğulları, sorumluların hala yargı önüne çıkarılmadığını belirterek adalet sağlanana dek vazgeçmeyeceğini söyledi.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Gezi Parkı eylemleri sırasında Hatay'da yaşamını yitiren Ahmet Atakan'ı ölümünün 13'üncü yılında andı.

Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gezi Direnişi'ne Hatay'ın Armutlu sokaklarından omuz veren, direnişi büyüten Ahmet Atakan'ı, aramızdan ayrılışının 13. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. Ahmet'in ölümünden sorumlular hala yargı önüne çıkarılmadı. 13 yılda çok şey değişti, ama değişmeyen tek şey adalet talebimiz. Değişmeyen Ahmet'in hafızamızda kalan gülüşü. Sana söz Ahmet; adalet sağlanana dek vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hatimoğulları, Ahmet Atakan'ı 13. yılında andı, adalet talebini yineledi - Son Dakika

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