Hatimoğulları, Ahmet Atakan\'ı 13. yılında andı, adalet talebini yineledi

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Gezi Parkı eylemleri sırasında Hatay'da yaşamını yitiren Ahmet Atakan'ı ölümünün 13'üncü yılında andı.

Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gezi Direnişi'ne Hatay'ın Armutlu sokaklarından omuz veren, direnişi büyüten Ahmet Atakan'ı, aramızdan ayrılışının 13. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. Ahmet'in ölümünden sorumlular hala yargı önüne çıkarılmadı. 13 yılda çok şey değişti, ama değişmeyen tek şey adalet talebimiz. Değişmeyen Ahmet'in hafızamızda kalan gülüşü. Sana söz Ahmet; adalet sağlanana dek vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.