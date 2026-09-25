Hatimoğulları, AYM önünde intihar eden emekli polisin ardından yoksulluğa dikkat çekti

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin, "Daha kaç can yoksulluğun ve geçim sıkıntısının ağır yükü altında yitirilecek? Milyonlarca emeklinin ve emekçinin içine sürüklendiği bu derin yoksulluk daha ne kadar görmezden gelinecek? Emeklilerin talebi açık: Sadaka değil, emeklerinin karşılığı; yoksulluk değil, insanca bir yaşam" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme yaptı.

Hatimoğulları, Şekeroğlu'nun ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"'Para için değil, onurumuz için' diyenlerin sesi duyulmak zorunda.

Bugün Anayasa Mahkemesi önünde bu sözlerin yazılı olduğu dövizi taşıyan emekli polis Ali Şekeroğlu, 'Geçinemiyorum' diye haykırdı. Ardından yaşamına son verdi.

Daha kaç can yoksulluğun ve geçim sıkıntısının ağır yükü altında yitirilecek? Milyonlarca emeklinin ve emekçinin içine sürüklendiği bu derin yoksulluk daha ne kadar görmezden gelinecek?

Bir ömür çalışan insanların açlıkla sınandığı, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı bu düzeni kabul etmiyoruz. Emeklilerin talebi açık: Sadaka değil, emeklerinin karşılığı; yoksulluk değil, insanca bir yaşam.

Ali Şekeroğlu'na rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."